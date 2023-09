Formula 1 | McLaren, Stella promuove lo sviluppo della vettura per il prossimo anno

Formula 1 McLaren Stella – In un’intervista riportata da motorsport.com, Andrea Stella ha parlato del lavoro che la McLaren sta portando avanti sulla vettura che debutterà nei test pre-season per la stagione 2024, precisando come i primi segnali raccolti siano stati assolutamente positivi, soprattutto se confrontati al pacchetto MCL60 attualmente in pista con Lando Norris ed Oscar Piastri.

Grazie ai miglioramenti di quest’anno, arrivati grazie a due importanti pacchetti evolutivi presentati nelle trasferte di Austria e Singapore, la compagine di Woking si è garantita non solo una vettura finalmente competitiva, quasi al livello della Red Bull in qualifica, ma anche una buona base su cui strutturare il 2024.

Allo stesso modo, però, l’ingegnere italiano ha voluto tenere i piedi ben saldi per terra, precisando come gli equilibri del prossimo campionato dipenderanno non solo dalla qualità dello sviluppo, ma anche dalla velocità con cui si riuscirà a portare avanti quest’ultimo nei prossimi mesi.

“Al momento lo sviluppo che vediamo sulla nuova vettura ci sta incoraggiando”, ha rivelato il Team Principal della McLaren. “Allo stesso tempo credo però che la situazione sia simile per tutti, anche perchè adesso alcuni concetti cominciano a diventare chiare e tutti viaggiamo più o meno con le stesse idee”.

“Il punto è che non sappiamo se noi, come McLaren, stiamo sviluppando più velocemente rispetto ai nostri competitor, soprattutto di Red Bull. Inoltre Mercedes ha capito su cosa lavorare e credo che anche loro saranno della partita. Sospetto che si riprenderanno alla grande”, ha concluso il TP.