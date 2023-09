F1 | Williams, buone indicazioni dalla galleria del vento sulla vettura 2024

F1 Williams vettura 2024 – In una breve clip pubblicata sui canali social della squadra, James Vowles ha raccontato lo sviluppo della vettura con cui Alexander Albon e forse Logan Sargeant scenderanno in pista nella stagione 2024, precisando come i primi riscontri in galleria del vento siano stati assolutamente positivi e in linea con le aspettative poste dal management prima dell’estate.

Grazie ai tanti investimenti portati avanti negli ultimi sei mesi, fortemente voluti proprio dal manager ex Mercedes, la Williams è riuscita a garantirsi una struttura solida, coesa e in grado di rispondere alle tante esigenze richieste da una squadra di Formula 1 “moderna”. Una crescita a 360° che sulla carta dovrebbe aiutare la compagine britannica ad alzare l’asticella in vista non solo del 2024, ma anche del 2025.

“Sono molto orgoglioso dei risultati che stiamo raggiungendo quest’anno”, ha affermato il Team Principal della Williams. “E sono felice del viaggio che stiamo portando avanti insieme. La galleria del vento, proprio in tal senso, sta premiando il nostro lavoro sulla vettura che scenderà in pista nel 2024. Nei giorni scorsi abbiamo constatato che stiamo viaggiando nella direzione giusta e ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti e positivi. Nel frattempo cercheremo di sfruttare qualunque occasione per garantirci punti importanti per la classifica”.