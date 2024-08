F1 | Williams, Robson non ha dubbi: “Sainz sarà un pilota esigente”

Quello che ha piazzato la Williams è stato un vero e proprio colpo di mercato. La scuderia inglese infatti, all’indomani della gara di Spa che ha posto fine alla prima metà della stagione, ha annunciato l’ingaggio di Carlos Sainz con un contratto pluriennale a partire dal 2025.

Lo spagnolo, che a fine anno saluterà la Ferrari il cui posto verrà preso dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, è dunque atteso da un’impegnativa sfida professionale che come sottolineato dall’Head of Vehicle Performance della Williams Dave Robson richiederà un maggiore sforzo anche per l’intera squadra d’Oltremanica.

“Penso che non ci siano dubbi, per noi è una fantastica notizia e rappresenta un vero segnale di intenti che sicuramente migliorerà le cose – ha dichiarato Robson, citato da Formual1.com, discutendo con i media dopo l’annuncio di Sainz – Sarà esigente, ne sono sicuro, e ne abbiamo bisogno”.

Robson, parlando della futura coppia Williams formata da Sainz e Albon, ritiene che l’arrivo dello spagnolo possa avere un impatto deciso sul duo che guiderà le monoposto di Grove: “Lo so dall’inizio della mia esperienza in Williams quando avevamo Felipe Massa e Valtteri Bottas, o prima ancora alla McLaren. Quando hai due piloti che si spingono a vicenda e lottano per le posizioni valide per i punti, allora diventa molto più difficile”.