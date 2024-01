Formula 1 | Test Bahrain 2014, l’inizio di una nuova era per il Circus [FOTO]

Formula 1 Test Bahrain – In attesa di vedere il debutto delle nuove vetture 2024, previsto tra un mese esatto in Bahrain, ripercorriamo una quattro giorni di test iconica per la Formula 1 moderna, ovvero quella che si è svolta nel febbraio della stagione 2014. L’avvento dei motori ibridi mise in grossa difficoltà Ferrari e soprattutto Red Bull, costretta a diversi stop a causa dell’affidabilità ballerina del propulsore Renault. Una condizione di incertezza che permise alla Mercedes di mostrare una competitività che si confermò per l’intera durata della stagione.

Test F1 Bahrain 2024, il racconto in breve

I cambiamenti regolamentari introdotti per quel campionato, nella fattispecie il debutto del motore V6 turbo ibrido, rese questi test particolarmente significativi.

La Mercedes catturò l’attenzione con una performance impressionante, anticipando il dominio che avrebbe caratterizzato le stagioni a seguire soprattutto con Lewis Hamilton. Al contrario, Ferrari si ritrovò ad affrontare alcune sfide a causa non solo di un’affidabilità ballerina, ma anche di un telaio rivelatosi inferiore rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali.

Stessa situazione anche per Red Bull, anche se Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel – campione del mondo in carica – soffrirono particolarmente le continue rotture del V6 Renault, mai in grado di completare dei veri e propri run in pista. La sessione di test in Bahrain ha fornito un’anteprima delle dinamiche che avrebbero segnato la Formula 1 nelle stagioni a seguire.