F1 | Barcellona, cambio nome e rinnovo di almeno cinque anni dopo l’annuncio di Madrid?

La Formula 1 ha annunciato nella giornata di ieri l’ingresso di Madrid nel calendario a partire dal 2026. Con questo nuovo accordo di dieci anni, ci si chiede quale sarà il futuro di Barcellona e del Montmelò, tracciato caposaldo del Circus dal 1991. Le autorità catalane, a più riprese, hanno ribadito come il futuro del Gran Premio non sia in discussione, e si sta pensando ad un rinnovo di cinque anni alla scadenza, guarda caso del 2026, con possibile cambio di denominazione, magari in stile MotoGP. A parlarne è stato Josep Mateu, presidente della Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) nelle ore immediatamente successive all’annuncio di Madrid.

“Madrid ha presentato il suo Gran Premio a partire dal 2026 – ha detto Mateu. Stiamo lavorando per rinnovare il nostro, è da più di un anno che ci incontriamo e pensiamo che nei prossimi mesi avremo l’opportunità di prolungare questo contratto con la durata richiesta. E’ da una vita che ci dedichiamo alla Formula 1 e lotteremo per mantenere questa gara anche in futuro. La nostra intenzione è di avere almeno altri cinque di contratto dopo la scadenza del 2026, siamo convinti che ci riusciremo. La questione economica è molto complessa: il mondo dello sport si muove su grandi dimensioni: la capacità monetaria dei promotori e degli organizzatori definisce le linee guida, e in questo senso sia la Generalitat che la nostra parte si stanno impegnando per rinnovare e siamo convinti di farcela. Nel 2023 abbiamo fatto il pienone al Montmelò con la Formula 1, e tutti i biglietti per il 2024 sono stati venduti, quindi le tribune saranno nuovamente piene. Questo sport è tornato di moda, a novembre avevamo venduto già 80.000 biglietti”.