Formula 1 | Sauber, Zhou e Bottas carichi per il fine settimana di Imola

Formula 1 Sauber GP Imola – Valtteri Bottas e Guanyu Zhou non vedono l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il passo falso di Miami, provocato da alcuni “inciampi” nella gestione della domenica, i due piloti della Sauber sperano di riscattarsi al “Santerno”, tracciato che può offrire diverse opportunità in termini di classifica e piazzamento in zona punti. Bottas e Zhou, ricordiamo, non hanno ancora un contratto per il 2025, aspetto che – unito all’ufficializzazione nel team di Nico Hulkenberg per il prossimo anno – dovrà spingerli a dare il massimo in questa parte europea del campionato.

Bottas felice di tornare ad Imola

“È fantastico tornare a Imola, un circuito vecchio stile con tanta storia e molto divertente da guidare. E’ sempre un onore correre in un luogo così storico, sostenuto dai tifosi italiani sulle tribune, e spero che il ritorno in Europa segni una svolta nella nostra stagione. Anche se Miami non è stato il nostro weekend, ci ha permesso di imparare molto e speriamo di poterlo trasformare in miglioramenti. Questo fine settimana porteremo alcuni aggiornamenti che ci permetteranno di fare un passo avanti e, speriamo, di ottenere i primi punti della stagione. Dopo alcune gare difficili, sono motivato a fare bene qui a Imola e la prossima settimana a Monaco per dare il via alla stagione europea del calendario nel miglior modo possibile”.

Zhou soddisfatto del lavoro di preparazione della Sauber

“L’intera squadra ha lavorato duramente nelle ultime due settimane, riorganizzandosi dopo Miami e concentrandosi sulla messa a punto degli aggiornamenti che porteremo a Imola sono felice di tornare a correre su questa pista, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno. Ho un bel ricordo del tempo trascorso in questa regione, quando correvo da giovane, e mi fa sempre piacere visitarla. Con i nuovi componenti della nostra vettura e un tracciato diverso da quello di Miami, siamo fiduciosi e motivati a dare una svolta positiva alla nostra stagione. Sarà fondamentale fare le cose per bene fin dalla prima sessione: abbiamo visto quanto sia importante qualificarsi in una buona posizione e speriamo che questo ci aiuti a tornare in gioco per lottare per i punti domenica”.