Formula 1 | Sauber, novità ad Imola per schiodarsi dal fondo della classifica Costruttori

Formula 1 GP Imola Sauber – Tramite il sito ufficiale della squadra, Alessandro Alunni Bravi ha raccontato gli obiettivi della Sauber per il prossimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Grazie a diverse novità tecniche previste sulle vetture di Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, confermate dallo stesso Rappresentante del Team nel media, la compagine elvetica spera di garantirsi i primi punti di questa stagione, utili come non mai per muovere una classifica Costruttori fin qui deficitaria e non in linea con i target di inizio anno.

Sauber, le parole di Alunni Bravi sul GP Imola

“Ci dirigiamo ad Imola per la prima tappa europea del campionato e l’obiettivo è quello di riscattare il fine settimana complicato di Miami. Abbiamo avuto due settimane non solo per organizzarci al meglio, ma anche per analizzare cosa è andato storto nell’ultimo week-end di gara. Volevamo garantirci delle contromisure. Anche se dobbiamo ancora ottenere dei punti in questa stagione, sappiamo di avere le giuste prestazioni per farlo.

Siamo nel gruppo di mischia in gran parte delle gare e per raggiungere l’obiettivo dobbiamo assicurarci di mettere tutto insieme. Siamo fiduciosi nei nostri mezzi e gli aggiornamenti che stiamo apportando questa settimana sono unA testimonianza del lavoro svolto ad Hinwil. Abbiamo visto nelle ultime gare quanto sia ristretto il gap, soprattutto per l’ingresso in Q1 e Q2, e quindi anche i centesimi di secondo possono fare una grande differenza. Dobbiamo cogliere tutte le opportunità che avremo tra le mani per progredire”.