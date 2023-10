Formula 1 | Russell penalizzato dopo la Sprint Shoot-Out di Austin

Formula 1 Sprint Shoot Out GP Stati Uniti Russell – Tre posizioni di penalità per George Russell al termine della Sprint Shoot-Out valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

A causa di un impeding nei confronti di Charles Leclerc durante la SQ1, avvenuto tra la curva 19 e la 20, l’inglese è stato arretrato dall’ottava all’11° posizione sulla griglia di partenza della Sprint in programma questa sera a mezzanotte.

Una notizia che complica e non poco la corsa dell’inglese, autore di una prestazione non in linea con le aspettative nella sessione ufficiale che ha stabilito lo schieramento della gara da 100 km. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.