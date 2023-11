Formula 1 | Russell a caccia di opportunità a Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas – George Russell non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’inglese della Mercedes, consapevole delle tante incognite che il week-end in Nevada può offrire a causa delle temperature e del layout del tracciato, vuole sfruttare al massimo il potenziale della vettura per approfittare di eventuali opportunità che i rivali potrebbero lasciare per strada nel corso del fine settimana. Un’idea condivisa anche dalla squadra, ma che richiederà non solo un gran lavoro di preparazione – già nel corso del venerdì – ma anche un margine di errore molto ristretto.

“L’intero week-end sarà un’incognita, dato che queste mescole sono state sviluppate per funzionare al meglio con il caldo”, ha affermato il portacolori della Mercedes. “L’asfalto dovrebbe stare in un range tra i 30 e i 60 gradi, mentre qui ne avremo tra i 10 e i 15. E’ una condizione che non abbiamo mai affrontato. In qualifica sarà difficile mettere nella giusta temperatura i pneumatici ed è abbastanza scontato che in gara ci sarà del graining. Sarà un bel week-end e come squadra dovremmo farci trovare pronti alle opportunità. Las Vegas potrebbe mostrare gli stessi equilibri di sempre, oppure riservare delle novità, chissà. Siamo pronti per scoprirlo”.

