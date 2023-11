F1 | Hamilton esclude un primato per la Mercedes nel finale di questa stagione

F1 Mercedes Hamilton – Nonostante il lavoro di sviluppo portato avanti da metà stagione in avanti sulla W14, Lewis Hamilton ha escluso una Mercedes sul gradino più alto del podio negli ultimi due appuntamenti di questa stagione 2023 di Formula 1. Intervistato dai media internazionali nel giovedì di Las Vegas, l’inglese ha analizzato a 360° quanto fatto dalla scuderia anglo-tedesca fino ad oggi, precisando come il pacchetto attuale non sia in grado di battagliare con la Red Bull per la vittoria, sia nell’arco di un campionato intero che in un singolo week-end. Una condizione non accettabile che dovrà spingere lui e la squadra a migliorare in vista del 2024.

“Siamo in lotta per il secondo posto nel mondiale Costruttori ed è già qualcosa di incredibile, soprattutto se consideriamo da dove siamo partiti”, ha affermato il sette volte Campione del Mondo. “Speriamo di riuscire a conservare questa posizione anche dopo l’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. La W14 non è una vettura in grado di competere per il titolo, ma ad essere sincero probabilmente neanche per una vittoria secca. Sarà difficile, quasi impossibile, conquistare un primato nel finale di questa stagione. Dobbiamo lavorare su questo in ottica 2024”.