Formula 1 | Perez, autoscontro con Magnussen a Suzuka [VIDEO]

Formula 1 GP Giappone Perez Magnussen – Domenica da dimenticare per Sergio Perez a Suzuka, teatro dell’ultimo Gran Premio del Giappone di Formula 1.

Nel tentativo di recuperare terreno dopo il contatto iniziale con Lewis Hamilton che gli ha procurato la rottura dell’ala anteriore, il messicano si è scontrato con Kevin Magnussen alla chicane del triangolo, rompendo nuovamente non solo l’ala, ma anche il fondo vettura. Un epilogo deludente – non in linea con le aspettative della squadra – che l’ha costretto al ritiro dopo appena dieci tornate.

Appuntamento tra due settimane a Losail per il Gran Premio del Qatar, 18° prova di un mondiale ormai nelle mani dell’olandese della Red Bull.