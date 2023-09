F1 | Hamilton vs Russell, duello in casa Mercedes a Suzuka [VIDEO]

F1 GP Giappone Mercedes Hamilton Russell – Duello senza esclusione di colpi in casa Mercedes a Suzuka, teatro dell’ultimo Gran Premio del Giappone di Formula 1. Nelle prime tornate di gara, George Russell e Lewis Hamilton si sono sfidati in un bel duello per la settima e ottava posizione, rischiando addirittura un “patatrac” che avrebbe penalizzato e non poco la squadra nella battaglia con Ferrari nella lotta al terzo posto nel Costruttori.

Dopo il sorpasso subito alla chicane del triangolo, Hamilton ha attaccato nuovamente Russell in curva 1, chiudendo un bel sorpasso all’esterno. Il sette volte iridato, ricordiamo, ha chiuso la corsa al quinto posto, mentre Russell si è dovuto accontentare del sesto piazzamento. Appuntamento tra due settimane a Losail per il Gran Premio del Qatar, 18° prova di un mondiale ormai nelle mani dell’olandese della Red Bull.