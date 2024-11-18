Formula 1 | Norris sulla relazione con Verstappen: “C’è rispetto, ma tutto può cambiare”

Formula 1 Norris Verstappen – Lando Norris ha ripercorso la sua relazione con Max Verstappen, riflettendo sulle sfide in pista che li hanno visti protagonisti durante la stagione. Nonostante i momenti di attrito, il pilota britannico ha sottolineato come il rispetto reciproco rimanga un elemento fondamentale, pur lasciando aperta la possibilità di cambiamenti in futuro: “Quello che accade fuori pista può essere molto diverso da ciò che succede durante una gara,” ha spiegato Norris in un’intervista a F1TV. “È la prima volta che mi trovo in una situazione simile e il tempo dirà come si evolverà il nostro rapporto. Per ora rispetto Max e penso che lui faccia lo stesso con me. Ma chiedetemelo di nuovo a fine stagione”.

Norris e il rapporto con Verstappen

Le sfide di quest’anno tra i due piloti hanno spesso attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. In Austria, durante una lotta serrata per la leadership, un contatto ha segnato uno dei momenti più intensi della stagione. Episodi simili si sono ripetuti durante il GP degli Stati Uniti, al COTA, e all’Hermans Rodriguez di Città del Messico, sede del Gran Premio del Messico. Entrambi hanno mostrato una grande sete di successo, anche se gli errori del britannico hanno permesso al rivale olandese di gestire al meglio i problemi di competitività emersi sul pacchetto RB20.

Parlando dell’approccio del tre volte Campione del Mondo, pronto a chiudere la pratica già tra sette giorni a Las Vegas, l’alfiere della McLaren ha riconosciuto la sua fermezza nelle decisioni, anche quando queste possono risultare controverse: “Fa quello che ritiene giusto ed è una cosa legittima. Non sempre potrebbe essere la scelta migliore, ma tutti prendiamo decisioni in base a ciò che crediamo sia corretto in quel momento”. Con la stagione ancora in corso, la dinamica tra i due rimane fluida, influenzata dalle situazioni di gara e dalla pressione del campionato. Norris non esclude che il loro rapporto possa mutare, soprattutto se la competizione si intensificherà ulteriormente, ma la speranza comune è quella di conservare un’amicizia che di fatto perdura da anni.

Una rivalità accesa

La rivalità tra questi due giovani talenti continua a offrire spunti interessanti, mettendo in evidenza non solo il loro livello tecnico, ma anche il lato umano di una competizione che va oltre la pista. Verstappen, ricordiamo, non dovrà perdere più di tre punti da Norris a Las Vegas per chiudere matematicamente ogni discorso legato al mondiale Piloti. Diverso invece il discorso per quello Costruttori, dove la sfida tra Red Bull, McLaren e Ferrari potrebbe andare avanti fino all’ultima trasferta stagionale di Abu Dhabi.