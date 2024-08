Formula 1 | Norris spezza il dominio di Verstappen in Olanda: gli highlights della gara a Zandvoort [VIDEO]

Formula 1 GP Olanda – Prova di forza impressionante per Lando Norris nell’ultimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’inglese della McLaren, a conferma dei grandi progressi compiuti dalla MCL38 nell’ultimo periodo, è riuscito a dominare la gara sul tracciato di Zandvoort, lasciando la Red Bull di Max Verstappen a ben 23″ di distacco.

Questo dominio apre scenari interessanti sia per il mondiale Piloti che per quello Costruttori, dove la scuderia inglese è letteralmente in scia ai rivali. Al terzo posto si è classificata la Ferrari di Charles Leclerc, autore di una gara caparbia e priva di sbavature, seguito da Oscar Piastri, Carlos Sainz, Sergio Perez, George Russell e Lewis Hamilton. A chiudere la top ten, Pierre Gasly e Fernando Alonso. Appuntamento tra una settimana a Monza per il Gran Premio d’Italia.