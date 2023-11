Formula 1 | Norris sorpreso dalla pole position ottenuta nella Shoot-Out di Interlagos

Formula 1 Shoot-Out GP Brasile Norris – Nonostante un giro non perfetto, Lando Norris è riuscito a conquistare la pole position nella sessione Shoot-Out valida per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

L’inglese, intervistato dalla stampa al termine della mini-qualifica del sabato, non ha nascosto il proprio entusiasmo per il risultato raggiunto, precisando come lo stesso fosse insperato, visto che l’ultimo tentativo di attacco al tempo in Q3 non è stato dei migliori a causa di diverse sbavature tra il primo e il secondo settore.

Ad ogni modo, Lando ha ringraziato la squadra per il svolto e non vede l’ora di scendere in pista per la Sprint, il cui esito appare incerto, dato l’equilibro che si è registrato tra le varie squadre di vertice nel corso di questo fine settimana sul tracciato di Interlagos.

“E’ una bellissima giornata e voglio ringraziare la squadra per il lavoro che hanno svolto”, ha affermato l’inglese in parco chiuso. “Onestamente non è stato un gran giro, probabilmente lo definirei come uno dei peggiori che abbia mai fatto in una sessione di qualifica, ma alla fine va bene! Il risultato è sorprendente, ma alla fine è una pole che mi mancava da molto tempo, quindi ok. Per questo pomeriggio vediamo, non so proprio cosa aspettarmi”.