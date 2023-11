Formula 1 | GP Brasile, gli highlights della qualifica Shoot-Out [VIDEO]

Formula 1 Shoot-Out GP Brasile – Vi riportiamo gli highlights della qualifica Shoot-Out valida per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione ben gestita, Lando Norris è riuscito a conquistare la prima partenza al palo della stagione, lasciandosi alle spalle le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, lontane rispettivamente 60 millesimi e un decimo e mezzo dalla vetta della classifica.

George Russell chiuderà la seconda fila, seguito da Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc – autore dell’ultimo tentativo in SQ3 con soft usata come Perez – e Daniel Ricciardo. Completano la graduatoria della top dieci Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Oscar Piastri. Da segnalare un incidente in SQ1 che ha coinvolto Fernando Alonso ed Esteban Ocon, il quale ha posto fine alla sessione di entrambi. Appuntamento alle 19.30 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta della Sprint di questo Gran Premio del Brasile sul tracciato di Interlagos.