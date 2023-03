Formula 1 | Mercedes, venerdì poco indicativo in Australia

La Mercedes non è del tutto convinta di quanto fatto nelle prove libere del Gran Premio d’Australia. La W14 sembra aver dato delle buone indicazioni a Russell, mentre Hamilton e gran parte dei tecnici non sembrano del tutto convinti del lavoro svolto in questo venerdì piuttosto frenetico a Melbourne, specialmente nella sessione del pomeriggio. I problemi avuti nelle prime due gare non sembrano essere risolti, ed è possibile che si ripresenteranno anche domenica, specialmente dalla parte del sette volte campione del mondo.

“La pista di Melbourne è simile a quella di Jeddah – ha detto Andrew Shovlin, direttore tecnico in pista della Mercedes. Non abbiamo apportato troppe modifiche sulla macchina, siamo qui aspettandoci di dover gestire i problemi affrontati nelle prime due gare della stagione. La giornata di oggi è stata abbastanza caotica, con la bandiera rossa nella prima sessione per i problemi al GPS e la pioggia del pomeriggio. Ci sono delle buone indicazioni in merito alla messa a punto della vettura, ma non siamo convinti del tutto su alcuni feedback fornitici dalla monoposto. C’è del lavoro da fare, ma è normale il venerdì sera. Le condizioni saranno più fredde domani, quindi portare le gomme in temperatura sarà una sfida in qualifica. La terza sessione di libere sarà importantissima”.