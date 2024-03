F1 | Mercedes a Jeddah con una nuova ala posteriore: l’analisi [VIDEO]

F1 Mercedes Jeddah – Nuova ala posteriore per la Mercedes nel fine settimana di Jeddah, teatro del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1. Rispetto a quanto visto in Bahrain, Lewis Hamilton e George Russell sono scesi in pista a Jeddah con una configurazione più scarica, utile soprattutto per cercare di ottenere quella velocità sul dritto che, seppur parzialmente, è mancata pochi giorni fa a Sakhir.

I riscontri, fin dalle prime tornate, sono stati positivi, ma la squadra sarà chiamata ad un lavoro di perfezionamento del pacchetto in vista non solo delle qualifiche di questo pomeriggio, ma anche della gara in programma domani alle 19.00 italiane. Appuntamento alle 14.30 di questo pomeriggio per la terza e ultima sessione di prove libere dal veloce Jeddah Corniche.