Formula 1 | Mercedes, Hamilton: “Congratulazioni a Valtteri” [VIDEO]

Lewis Hamilton, contro un Valtteri Bottas così competitivo per tutto il weekend, non ha potuto fare altro se non riconoscere il merito al finlandese. Il cinque volte campione del mondo, ha provato ad avvicinarsi al compagno di squadra nei giri finali, ma questo non è bastato.

“Congratulazioni a Valtteri, ha fatto una gara fantastica senza commettere errori e ha meritato pienamente la vittoria e la pole, quindi non posso dire molto. E’ un grande risultato per il team, è il miglior avvio di stagione che abbiamo mai avuto. E’ un lavoro di squadra, tutti in fabbrica hanno lavorato senza mai fermarsi un attimo in ogni anno, tornando sempre più affamati e desiderosi di vincere. Questa è la testimonianza della forza che abbiamo all’interno del team, sono grato per tutti, dobbiamo a loro questo successo. E’ stata una grande gara, sono riuscito a spingere fino alla fine, è stato molto bello”.