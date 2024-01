F1 | Petronas determinata a riavere una gara in Malesia

Dopo una pausa di nove anni, la compagnia petrolifera malese Petronas, sta cercando di riportare una gara di Formula Uno in Malesia nel 2026. La Malesia ha ospitato una tappa del calendario mondiale al Sepang International Circuit (SIC) dal 1999, ma a causa del calo delle vendite di biglietti e dell’aumento dei costi per ospitare l’evento, l’ultimo evento è stato disputato nel 2017. Il piano di Petronas per riportare la gara di F1 è stato rivelato durante un consiglio comunale guidato dal presidente e amministratore delegato dell’azienda, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, nella giornata di ieri.

L’anno scorso, il ministro dello sport della Malesia, Hannah Yeoh, aveva dichiarato che ospitare una gara di F1 era molto costoso e che se ci fosse stata la possibilità di ospitare una gara di F1, l’avrebbero già fatto, ma che per il momento non possono permettersi di avere gare di Formula 1.