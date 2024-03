Formula 1 | McLaren, Norris e Piastri in fabbrica prima di partire per l’Australia

La McLaren può essere soddisfatta del suo inizio mondiale. La squadra di Woking staziona al momento al terzo posto nel campionato costruttori grazie soprattutto alla quarta posizione di Piastri in Arabia Saudita. Certo, sono passate solamente due gare, quindi commentare risultati è un attimo presto, ma tutto questo ci dà l’idea di come la MCL38 sia sicuramente una buona macchina, ancora però un po’ lontana dalle prestazioni dell’imprendibile Red Bull e a quanto pare anche della Ferrari. Bene invece nel confronto diretto con la Mercedes e l’Aston Martin. A Melbourne sarà la gara di casa di Oscar Piastri, ambizione podio?

“La pista di Melbourne è divertente, è bellissimo correre lì – ha detto Norris. La scorsa settimana sono stato in fabbrica con i miei ingegneri per ripassare quanto accaduto nelle prime due gare della stagione prima di andare in Australia: metteremo in pratica tutto quello che abbiamo imparato nello scorso weekend e punteremo a conquistare qualche punto in più per la squadra”.

“Eccoci alla mia gara di casa – ha commentato Piastri. Sono contento di correre davanti al mio pubblico, non esiste una sensazione migliore di questa e sarà una settimana fantastica. Sono sicuro che l’atmosfera sarà incredibile. L’inizio è stato positivo, così come il quarto posto in Arabia Saudita: la settimana scorsa sono tornato in fabbrica per rivedere tutti i dati e come possiamo massimizzare le nostre prestazioni. Sono impaziente e concentrato, non vedo l’ora!”.