F1 | Racing Bulls, Mekies si aspetta un passo in avanti da Tsunoda

La coppia Racing Bulls è formata da un mix di esperienza e gioventù. Daniel Ricciardo, confermato dopo essere stato subentrato a de Vries lo scorso anno, sta ritrovando la forma migliore dopo aver passato un paio d’anni molto complicati tra la poca competitività della McLaren nel 2022 e il bisogno di rigenerarsi, più sul livello mentale che altro. Dall’altra parte c’è Yuki Tsunoda, al quarto anno in Formula 1 e col bisogno di dimostrare di aver fatto quello step in avanti richiesto dalla famiglia Red Bull. Laurent Mekies, nuovo team principal della Racing Bulls, ella fu AlphaTauri, ha così parlato dei suoi piloti.

“Daniel è un bel punto di riferimento per Yuki – ha detto Mekies. E’ fantastico il modo in cui lo stiamo facendo crescere, avere un pilota così esperto insieme a un giovane è perfetto per noi. Adesso vogliamo che Yuki faccia lo step successivo: i ragazzi più bravi fanno dei miglioramenti, capiscono più sulle gomme e questo li permetterà di andare più veloci, così come i feedback con gli ingegneri e il rapporto che si costruisce con la squadra. Riuscendo a sfruttare queste capacità durante la guida, andrai sempre più veloce: Yuki sta coltivando tutto questo anno dopo anno, ha ancora ampi margini di miglioramento. Sorprende il mondo della Formula 1 in ogni stagione, adesso è alla quarta. Continuerà a sorprendere? Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere”.

“Daniel adesso è in forma: certo, ha avuto un periodo difficile negli ultimi anni ma, ironicamente, adesso ha la mentalità migliore, così come lo spirito e l’energia che mette in ogni weekend. Ha delle incredibili sensibilità tecniche, sta accettando il progetto, vive con noi ed è orgoglioso di questi colori, ci sta spingendo al massimo. All’inizio di un progetto del genere, avere un ragazzo come Daniel sia un punto di svolta. Questo ha aumentato il livello di attenzione, vogliamo assicurarci che ci siano le giuste condizioni attorno a lui. Stiamo molto attenti, fa parte del processo di crescita. L’obiettivo è dargli una macchina a lui congeniale, ma anche gestire tutto al di fuori dalla pista”.