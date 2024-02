F1 | McLaren, Brown: “La vera prova sarà in Bahrain”

McLaren ha presentato questa mattina la nuova monoposto con la quale gareggerà la line-up più giovane della griglia, formata da Lando Norris ed Oscar Piastri. Il CEO della scuderia britannica, Zak Brown, si è detto entusiasta del lavoro svolto in fabbrica ad Enstone ma per la stagione vuole mantenere i piedi per terra, consapevole dei progressi fatti anche dalle squadre avversarie.

Dichiarazioni Zak Brown, presentazione MCL38

“È fantastico poter scendere in pista oggi a Silverstone con la MCL38. È bello vedere la macchina con i nuovi colori e allo stesso tempo vedere il frutto del duro lavoro e la determinazione del team. La cosa bellissima di questo sport è la competizione, per questo motivo, dobbiamo essere realistici poiché ogni team avrà fatto progressi durante l’inverno. La vera prova per capire se abbiamo fatto dei passi in avanti, saranno le qualifiche in Bahrain. Siamo tutti entusiasti di tornare a gareggiare, ma sappiamo che ci aspetta una lunga stagione davanti a noi e c’è ancora molto lavoro da fare per confermare i progressi che abbiamo fatto nel corso del 2023”