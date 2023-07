Formula 1 | McLaren, livrea speciale per il fine settimana di Silverstone [FOTO]

Formula 1 McLaren livrea Silverstone – Livrea inedita per la McLaren nel prossimo GP di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo i buoni punti conquistati da Lando Norris in Austria, grazie ad una serie di modifiche apportate alla MCL60, la scuderia inglese affronterà il week-end dei casa a Silverstone con una colorazione mista papaya-argento, portando quindi nuovamente a galla una colorazione varata nel 2006 in collaborazione con Mercedes e messa nel “dimenticatoio” nel 2015 (McLaren, prima di passare al nero, ha gareggiato le prime gare dello stesso anno con il grigio).

La novità, limitata solo nella corsa inglese, fa parte delle celebrazioni in corso per il 60° compleanno di McLaren ed è un omaggio, inoltre, allo sponsor Chrome.

Get up close and personal with our McLaren Chrome livery. 👀#ChromeIsBack pic.twitter.com/pZMpqlcT7t

— McLaren (@McLarenF1) July 3, 2023