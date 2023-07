F1 | Domenicali e Wolff lodano Hamilton: “Personalità incredibile” [VIDEO]

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali e il team principal della Mercedes, Toto Wolff, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, nella giornata di ieri hanno fatto visita a Downing Street per discutere in merito all’importanza della Formula 1 per l’economia britannica. Al termine del meeting, entrambi sono stati intervistati da Sky Sports e hanno parlato del sette volte campione del mondo, Sir Lewis Hamilton.

“Lewis Hamilton è chiaramente la personalità più importante nel nostro sport -ha dichiarato Wolff- è così poliedrico, non è solo un pilota e un campione del mondo, ma è all’avanguardia per la diversità e la sostenibilità. Non c’è limite per Lewis Hamilton come pilota, come imprenditore, come politico. Penso che sia una delle personalità e dei personaggi più spettacolari che abbia mai incontrato”.

Domenicali è poi intervenuto per rivelare che vorrebbe vedere Hamilton prolungare la sua permanenza in Mercedes (il cui contratto scadrà alla fine di quest’anno) e al giornalista che gli ha chiesto se vuole vederlo correre ancora per qualche anno, ha replicato:

“Più che a breve termine, vorrei continuare a vedere Lewis lottare in pista ma concordo con Toto, ha una personalità incredibile. Ha dimostrato di aver alzato l’interesse in molti argomenti. Comunque, per il breve termine direi a Toto di assicurarsi che abbia buona macchina”.

A quel punto, non è mancata una piccola frecciata di Toto Wolff, diretta alla FIA. Guardando Domenicali e sorridendo al giornalista, l’austriaco ha aggiunto:

“Gli dobbiamo un ottavo titolo”, con riferimento al controverso Gran Premio di Abu Dhabi 2021 che ha coronato Max Verstappen campione del mondo.

"We owe him an 8th World Championship" 🏆 Toto Wolff has nothing but praise for Lewis Hamilton's impact both on and off the track 👊 pic.twitter.com/w6FkqN2eRt — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 4, 2023