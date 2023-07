Formula 1 | McLaren arrendevole a Silverstone: il commento di Ivan Capelli [VIDEO]

Formula 1 McLaren Silverstone – Presente a Race Anatomy, Ivan Capelli ha commentato la gara di Lando Norris ed Oscar Piastri a Silverstone, precisando come la McLaren abbia scelto una strategia troppo “arrendevole” nel confronto diretto con la Red Bull.

Nonostante l’ottimo passo espresso nella prima parte di gara e la splendida velocità di punta della MCL60, l’inglese ha scelto di non duellare con Max Verstappen per la prima posizione, lasciandolo di fatto passare dopo poche tornate. Una scelta curiosa, ma che alla fine ha penalizzato il passo stesso del pilota britannico, visto che per diverse tornate è rimasto in scia – anche sotto il secondo di distacco – dalla vettura del Campione del Mondo olandese.

Norris, ricordiamo, ha chiuso la corsa in seconda posizione, mentre Piastri – beffato dalla SC- non è andato oltre la quarta piazza. Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane all’Hungaroring, teatro del Gran Premio d’Ungheria. Il round magiaro aprirà l’ultimo back-to-back prima della pausa estiva che comprenderò anche la prova di Spa-Francorchamps, anticipata a luglio rispetto alle stagioni precedenti.