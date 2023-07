F1 | Verstappen vince ancora, McLaren la sorpresa: il punto dopo la gara di Silverstone [VIDEO]

F1 GP Silverstone – Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Bobbi ha analizzato i punti salienti dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come – oltre al solito dominio di Max Verstappen e della Red Bull – sia emersa una McLaren clamorosamente competitiva e più rapida di Aston Martin, Ferrari e Mercedes. Lando Norris ed Oscar Piastri sono riusciti a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice dello schieramento, garantendosi dei piazzamenti importanti che non hanno solo regalato alla squadra punti importanti per il Costruttori, ma anche alzato e non di poco il morale in vista del proseguo di questa stagione.

Mercedes è riuscita a piazzarsi sul podio con Lewis Hamilton, mentre Ferrari ed Aston Martin non hanno rispettato le attese della vigilia, finendo per faticare in termini di passo e gestione gomme. Una condizione che dovrà spingere i tecnici a lavorare in vista dei prossimi round del campionato. Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane all’Hungaroring, teatro del Gran Premio d’Ungheria. Il round magiaro aprirà l’ultimo back-to-back prima della pausa estiva che comprenderò anche la prova di Spa-Francorchamps, anticipata a luglio rispetto alle stagioni precedenti.