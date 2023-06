Formula 1 | Marko corregge il tiro: “Futuro Perez? Frasi su Ricciardo estrapolate dal contesto”

Formula 1 Marko Perez Ricciardo – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne del Kronen Zeitung, Helmut Marko ha parlato dell’affaire Sergio Perez e del possibile “switch” di volante in Red Bull con Daniel Ricciardo, precisando come le sue dichiarazioni di qualche giorno fa (POTETE LEGGERLE QUI) siano state estratte da un discorso ben più ampio e sfaccettato.

Al momento, infatti, la Red Bull ripone massima fiducia nelle potenzialità del pilota messicano e ritiene quest’ultimo una pedina fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che il team si è prefissato per questo campionato. Checo, quindi, deve solo focalizzarsi sulla guida e ottenere il massimo in termini di punti e risultati, evitando quindi qualsiasi discorso relativo al campionato, il quale è già ampiamente nelle mani del compagno di squadra Max Verstappen.

“Molte frasi sull’argomento Ricciardo-Perez sono state estrapolate dal contesto”, ha affermato l’austriaco della Red Bull. “Ricciardo è il nostro pilota di riserva, ma non ha molto a che fare con l’aspetto sportivo. Checo ha disputato alcune buone gare, arrivando addirittura alla vittoria, mentre si è perso in altre, ottenendo meno di quanto preventivato. Deve concentrarsi a fare del proprio meglio e non c’è bisogno di pensare al titolo mondiale. Il lato positivo, come appunto dicevo, è che è il primo ad aver resistito due stagioni al fianco di Max”.