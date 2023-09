Formula 1 | Marko spegne le polemiche su Perez dopo il disastro di Suzuka

Formula 1 Red Bull Marko Perez – Helmut Marko ha spezzato una lancia a favore di Sergio Perez al termine dell’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

L’austriaco, una volta tanto, ha scelto di usare la “carota” e non il “bastone” nei confronti del pilota messicano, precisando come le performance di quest’ultimo a Suzuka siano state penalizzate da un week-end che in generale si è rivelato parecchio sfortunato. Una condizione innegabile, almeno secondo lui, che non gli ha permesso di allinearsi alle prestazioni “spaventose” del compagno di scuderia Max Verstappen, autore della pole position al sabato e vincitore “senza storie” alla domenica.

“Checo in Giappone ha solo vissuto una giornata sfortunata”, ha affermato l’austriaco della Red Bull. “Già nelle libere non riusciva a tenere il ritmo di Verstappen e poi nulla è andato come doveva in gara. Tutto è andato storto e contro di lui. Una giornata negativa che riuscirà a mettersi alle spalle in vista del Qatar, dove sono certo tornerà competitivo per le zone di vertice della classifica”.