F1 | Red Bull, Horner conferma: Verstappen voleva stravincere in Giappone

F1 Red Bull Horner Verstappen – Il pesante passo falso di Singapore, inatteso considerando il dominio messo in mostra dalla RB19 nell’arco della stagione, ha spinto Max Verstappen a dominare l’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Secondo Christian Horner, team principal della scuderia campione del mondo, l’olandese ha impresso al fine settimana un ritmo forsennato fin dal venerdì, non lasciando il benché minimo spazio di manovra agli avversari. Una prestazione a 360° che gli ha permesso di vincere la gara di Suzuka con un ampio vantaggio su tutta la concorrenza, arrivata in Oriente con la speranza – vana – di ribadire gli equilibri “incerti” apprezzati la settimana prima a Marina Bay.

“In settimana ho giocato a padel con Max ed era molto carico in vista di Suzuka”, ha affermato il Team Principal della Red Bull. “Voleva stravincere con 20 secondi di vantaggio su tutti gli inseguitori, me lo ha confermato più volte. E vedendo i tempi direi che è arrivato a soli sette decimi da questo pazzesco traguardo. Abbiamo capito l’andamento del fine settimana fin dalle prime libere del venerdì mattino. Era totalmente concentrato e non ha lasciato nulla al caso. Con la gomma dura era più veloce di quasi due secondi rispetto a tutti. Suzuka è un circuito che ama ed ha offerto una prestazione eccezionale. Max è al top della condizione ed è il miglior pilota della F1 in questo momento”.