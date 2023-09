F1 | GP India, Greater Noida in lizza per un posto in calendario nel 2025

F1 GP India calendario 2025 – L’approdo della MotoGP in India avrebbe riacceso la voglia di “motorsport” dalle parti di Nuova Delhi, parola del quotidiano indiano Business Today. Proprio in tal senso, secondo quanto riporta la stampa locale, un gruppo di imprenditori avrebbe avviato dei contatti per riportare il Buddh International Circuit all’interno del calendario mondiale a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Un’idea nata nelle ultime settimane che potrebbe trovare il benestare non solo di Liberty Media, ma anche della Federazione, a caccia di nuovi mercati “interessanti” in termini di investimenti e bacini d’utenza. Come la Cina, l’India garantirebbe un ritorno importante e offrirebbe una base già bella e pronta, visto che il circuito situato a 40 km dalla capitale Nuova Delhi – inaugurato nel 2010 e già in calendario dal 2011 fino al 2013 – è di ultima generazione e può contare su delle infrastrutture già pronte per un impegno di questo tipo.

Un mix che potrebbe sfociare in un ritorno di fiamma tanto atteso per tutti gli appassionati indiani, pronti a riabbracciare il Circus dopo l’attenzione mediatica che ha suscitato la recerete trasferta del motomondiale. Le uniche tre edizioni disputate del GP d’India, ricordiamo, sono state conquistate da Sebastian Vettel su Red Bull.