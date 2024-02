F1 Genè Ferrari – Intercettato da Sky Sport durante la presentazione dei palinsesti per la stagione 2024, Marc Genè ha analizzato le buone prestazioni mostrate dalla Ferrari durante la tre giorni di test pre-season della settimana scorsa, precisando come i tecnici della Rossa siano riusciti a compiere un gran passo in avanti rispetto alla deludente SF-23, soprattutto in termini di degrado gomma e gestione del passo gara.

Grazie al lavoro di sviluppo portato avanti tra la fine della scorsa stagione e l’inverno, lo staff di Enrico Cardile è riuscito a regalare a Charles Leclerc e Carlos Sainz una vettura “genuina”, in grado di offrire dei buoni riscontri in quasi tutte le condizioni di utilizzo. Una situazione incoraggiante che la Scuderia del Cavallino spera di confermare non solo in Bahrain, ma anche nel proseguo di questa stagione 2024.

Genè sulla nuova Ferrari SF-24

“Come nasce una vettura è molto importante. Lo sviluppo durante la stagione è fondamentale, ma è indicativo il fatto che i piloti, fin dal primo giorno di test, abbiano trovato una vettura adatta al loro stile, offrendo riscontri positivi sotto vari aspetti. Il feeling è stato subito immediato, sia a Fiorano che in Bahrain. La squadra ha lavorato parecchio sulla gestione del degrado gomme e il passo in avanti è stato notevole. Inoltre la SF-24 è una monoposto più semplice da guidare rispetto alla SF-23. Resta da capire il livello degli avversari e troveremo una risposta a questa domanda solo tra venerdì e sabato per il primo GP della stagione”.