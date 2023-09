Formula 1 | Losail si rifà il look in vista del GP Qatar [FOTO]

Formula 1 GP Qatar Losail – Ad una settimana esatta dalle prime libere in terra qatariota, il circuito di Losail ha pubblicato alcune immagini delle nuove strutture costruite negli ultimi mesi, confermando di fatto i tanti investimenti portati avanti negli ultimi due anni per garantirsi nuovamente non solo la MotoGP, ma anche la Formula 1, la quale ha debuttato in Qatar ormai due stagioni fa.

Per garantire gli standard richiesti da FIA e Liberty Media, il governo del Qatar è intervenuto con una serie di investimenti utili per portare il tracciato allo stesso livello di altri impianti presenti in medio-Oriente. Squadre e piloti, proprio in tal senso, troveranno un nuovo paddock – totalmente rifatto rispetto al passato – una tribuna centrale ampliata fino a 40.000 pista, dotata di un parcheggio in grado di ospitare fino a 15.000 auto, una nuova tribuna in curva 1 e una zona per i fan, oltre che il classico Paddock Club.

Inoltre, non sono mancati degli interventi anche sulla pista, specialmente sulle via di fuga, ampliate per ottimizzare la sicurezza. Losail, ricordiamo, ha ospitato la sua unica gara di Formula 1 nel 2021: in quel caso ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio fu Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Fernando Alonso. Appuntamento a venerdì prossimo, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la diretta delle prime libere sul rinnovato circuito di Losail.