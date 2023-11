DIRETTA F1 | GP Las Vegas 2023: Live Qualifiche [LIVE TIMING E FOTO]

GP Las Vegas – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas. A partire dalle 09:00 inizieremo la diretta delle tre sessioni (Q1, Q2 e Q3) che determineranno la griglia di partenza della gara che si disputerà domani mattina alle 07:00.

Ricordiamo che a causa della rottura del fondo provocata da un tombino, la Ferrari ha dovuto sostituire varie componenti sulla macchina di Carlos Sainz, tra cui la batteria. Proprio per questo, avendo superato il limite consentito, lo spagnolo ha ricevuto una grid penalty di 10 secondi. Una decisione molto discussa dal momento che la rottura del fondo è stata causata da un problema del circuito e non della macchina o del pilota stesso.

