Formula 1 | Lawson ringrazia la Scuderia AlphaTauri per l’esperienza di questi mesi

Formula 1 GP Qatar AlphaTauri – Nel media ufficiale pubblicato dalla squadra al termine dell’ultimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Liam Lawson ha ringraziato la Scuderia AlphaTauri per l’esperienza maturata dalla gara di Zandvoort ad oggi, precisando come i chilometri maturati in pista l’abbiano aiutato a migliorare non solo sul piano della guida, ma anche come pilota stesso. Una bella parentesi, conclusa però con un risultato a Losail non all’altezza, che il neozelandese spera presto di replicare.

Domenica difficile anche per Yuki Tsunoda, il quale non è riuscito a sfruttare il potenziale della monoposto a causa di un cattivo bilanciamento della AT04. Una condizione già lamentata dopo l’unica sessione di libere condotta il venerdì mattina che non gli ha permesso di chiudere il complesso fine settimana qatariota all’interno della zona punti.

“È stato davvero complicato”, ha affermato il pilota neozelandese. “Fin dall’inizio della gara non avevamo velocità e per tutto il tempo abbiamo avuto problemi di stabilità, quindi è un aspetto da analizzare. Faceva molto caldo e quando hai problemi con la macchina, diventa ancora più difficile trovare il passo. Sembra che questa sia la mia ultima gara con la squadra prima del ritorno di Daniel; quindi, voglio ringraziare il team, anche se è un peccato finire in questo modo”.

Qui invece le valutazioni di Tsunoda: “E’ stata sicuramente una gara impegnativa. Ho fatto una buona partenza e ho recupero posizioni, entrando in zona punti. Il feeling con la vettura era buono, così come il bilanciamento, ma eravamo troppo lenti e non riuscivamo a tenere il passo. Non è facile trovare una soluzione rapida, ma sono fiducioso che insieme al team – esaminando i dati – vedremo come poter migliorare per il futuro. Penso che Liam potrebbe non guidare per noi ad Austin, quindi voglio ringraziarlo perché ha fatto un ottimo lavoro. È stato piacevole trascorrere del tempo con lui come buoni amici e compagni di squadra”.