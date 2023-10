F1 | Ferrari, Bearman debutta alla guida di una Formula 1

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 ottobre, Oliver Bearman ha debuttato alla guida di una monoposto di Formula 1 sul tracciato di Fiorano. Il giovane pilota della Ferrari Driver Academy, in questa stagione impegnato in Formula 2 con il team Prema e attualmente occupa il sesto posto in classifica generale, ha percorso più di 400 chilometri al volante della SF21. Ricordiamo che Bearman sarà protagonista con la Haas nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, in programma il prossimo 27 ottobre.

“Non credo che dimenticherò mai questo giorno, con i miei genitori che mi sono stati vicino e mi hanno detto che mia madre era piuttosto emozionata quando sono uscito dal garage con la Ferrari – ha dichiarato Bearman – Gli ingegneri mi hanno guidato passo passo per i primi giri, poi man mano che ho preso confidenza con la vettura ho iniziato a divertirmi davvero. Ero preparato all’enorme quantità di potenza a mia disposizione, dato che avevo già guidato una vettura di Formula 1 al simulatore. Ma quello che mi ha davvero sorpreso è stato il livello di grip, che è più difficile da sentire stando seduti al simulatore ed è pazzesco se paragonato a quello che hai con la vettura di Formula 2 con cui sto correndo in questo momento”.

Bearman, completando le proprie riflessioni, ha aggiunto: “L’altra cosa sorprendente è il livello di carico aerodinamico di queste vetture, è semplicemente incredibile. Ringrazio la Scuderia per avermi fatto sentire subito parte del gruppo e tutti quelli della Ferrari che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile”.