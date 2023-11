Formula 1 | Wolff proibisce i casinò ai componenti del team a Las Vegas

Formula 1 Las Vegas Wolff – Intervistato dalla sezione spagnola di Motorsport.com, Toto Wolff ha parlato del glamour che squadre e piloti affronteranno nel prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come agli addetti ai lavori della compagine nove volte iridata sarà proibito l’ingresso nei casinò. Una scelta che mira non solo ad evitare “spiacevoli” inconvenienti, ma anche a salvaguardare la concentrazione della squadra in un fine settimana ad alto rischio.

“Non sono mai stato a Las Vegas, ma come squadra faremo tutto il possibile per assicurarci che tutti i membri del team stiano lontani dai casinò”, ha affermato il Team Principal della Mercedes alla stampa spagnola. “Io non scommetto e mi assicurerò che nessun membro del team metta piede all’interno di un casinò”.