Formula 1 | Horner spiega le similitudini tra la RB18 e la dominante RB19

Formula 1 Horner – Ai microfoni di Sky Sports, Christian Horner ha svelato alcuni retroscena legati allo sviluppo della dominante RB19, vettura capace di vincere 21 gare su 22 presenti in calendario, e le tante similitudini con la RB18 del 2022.

Secondo il Team Principal della Red Bull, gran parte delle componenti installate sulla monoposto di quest’anno sono state riprese dal pacchetto capace di aggiudicarsi il mondiale anche due anni fa, anche se con meno disinvoltura (Red Bull, nella prima parte dell’annata, ha pagato il peso eccessivo della monoposto nel confronto con Ferrari). Parole sorprendenti che, unite ai risultati strabilianti ottenuti da Max Verstappen, confermerebbero di fatto il gran lavoro svolto dallo staff di Adrian Newey con l’entrata in scena delle nuove vetture ad effetto-suolo.

Horner e le similitudini tra le due vetture

“Il 60% delle componenti installate sulla RB19 riprendeva quelle utilizzate per la RB18. Parte del telaio, la scatola del cambio e la maggior parte delle sospensioni erano le stesse. Parliamo dunque di componenti che, nell’arco del biennio, hanno vinto più di 30 gare. Una conferma del grande lavoro svolto dalla nostra squadra”.

Red Bull, obiettivo conferma nel 2024

Secondo quanto dichiarato da Verstappen al Gran Gala FIA di Baku, ricordiamo, Red Bull sta lavorando duramente per correggere i pochi difetti emersi sulla RB19 nel corso della stagione, tra cui il comportamento “instabile” nei circuitI con fondo irregolare (vedasi, ad esempio, il passo falso di Singapore). Una condizione che se migliorata – come nelle speranze del management del team anglo-austriaco – potrebbe regalare a lui e al suo compagno di squadra, Sergio Perez, una vettura praticamente perfetta in ogni condizione di utilizzo.