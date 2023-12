F1 | Verstappen il cannibale: sogna una RB20 senza difetti nel 2024

F1 Red Bull Verstappen – Al Galà FIA di Baku, Max Verstappen non ha nascosto le proprie richieste alla Red Bull per la vettura che scenderà in pista nella stagione 2024 di Formula 1, precisando come la squadra stia facendo il possibile per migliorare ulteriormente il pacchetto RB19. Nonostante le 21 vittorie su 22 gare in calendario, l’olandese ha chiesto allo staff di Adrian Newey una monoposto competitiva a 360°, capace di rivelarsi dominante non solo sui tracciati ad alto carico e con curve a media-alta velocità, ma anche sui cittadini più angusti e “sconnessi”, come ad esempio Singapore. Una richiesta chiara che mira a salvaguardare una leadership fin qui mai messa in discussione dai rivali.

Verstappen e le richieste per la nuova RB20

“Sappiamo esattamente in che aree dobbiamo migliorare per il 2024. Rispetto ad altri tipo di piste, dove abbiamo mostrato una grande performance, ci siamo trovati spesso ad inseguire nei cittadini. La vettura non si è mai adattata bene alle curve lente. Inoltre vogliamo rendere la vettura stabile in termini di guidabili anche sull’asfalto sconnesso. Ci sono diverse zone in cui possiamo e dobbiamo perfezionare il pacchetto dello scorso anno”.

Red Bull, una stagione quasi perfetta

Grazie alle performance della dominante RB19, la Red Bull è riuscita a conquistare 21 vittorie su 22 appuntamenti, mostrando inoltre un passo inavvicinabile per tutti. Verstappen, nella fattispecie, ha completato più di 1000 giri al comando e si è garantito un totale di 19 primati, molti dei quali conquistati dall’estate in avanti (l’olandese, da Miami ad Abu Dhabi, ha lasciato per strada solo il gradino più alto del podio a Singapore). Una stagione da mille e una notte che quasi certamente passerà alla storia come la più dominante messa in mostra da una singola scuderia.