Formula 1 | Horner ammette: “Red Bull dovrà parecchio riflettere durante la pausa estiva”

Formula 1 Horner Red Bull – Momento di accurata riflessione in casa Red Bull in vista del prossimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, che si terrà a fine agosto sul tracciato di Zandvoort. Dopo le numerose difficoltà affrontate nell’ultimo periodo a causa di una RB20 troppo “scorbutica” e difficile da mettere a punto, soprattutto nel confronto con i rivali, Christian Horner ha invitato l’intera squadra a riflettere sulle contromisure da attuare per il prosieguo di questa stagione, dato che le prestazioni di McLaren e Mercedes, ad oggi, potrebbero mettere a serio rischio non solo la conquista del mondiale Costruttori, ma anche quella del Piloti.

Horner e le difficoltà della Red Bull

“È stata una gara impegnativa. Abbiamo concluso a 7 secondi dal leader e dobbiamo ammettere che è stata dura. Tuttavia, ci sono degli aspetti positivi: Max ha aumentato il suo vantaggio su Lando nel campionato e Checo ha ottenuto il giro più veloce. Nonostante ciò, non avevamo il passo degli altri. Durante questa pausa, ci sarà molto su cui riflettere. Siamo ancora in testa a entrambe le classifiche, ma i nostri avversari si stanno avvicinando considerevolmente. Come sempre, ci riuniremo dopo la gara per valutare come tornare a lottare in testa per il resto della stagione.”