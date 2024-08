F1 | Verstappen realista: “Ad oggi per la Red Bull è quasi impossibile lottare per la vittoria”

F1 Verstappen Red Bull – “Solo quinto sotto la bandiera a scacchi, Max Verstappen non ha nascosto il proprio malcontento per le prestazioni che la Red Bull sta mostrando nell’ultimo periodo, evidenziando come il passo della RB20, al momento, non consenta alla squadra di lottare per la vittoria con McLaren e Mercedes.

Nonostante gli aggiornamenti portati in Ungheria, la vettura è troppo ‘ballerina’ sul posteriore e non riesce a sfruttare al massimo i punti di forza che aveva a inizio anno, ovvero il consumo delle mescole in gara e la velocità in allungo sui rettilinei. Una condizione ovviamente allarmante, visto anche il piccolo vantaggio nella classifica del mondiale Costruttori, che dovrà spingere lo staff diretto da Pierre Wachè a trovare delle contromisure per il prosieguo di questo campionato.”

Verstappen e l’analisi della gara in Belgio

“E’ stata una gara in cui ho dovuto limitare i danni. Sapevo che effettuare sorpassi sarebbe stato molto difficile. Partendo dall’undicesima posizione e con le prestazioni delle auto così simili, arrivare quinto è un buon risultato per il campionato. Avrei voluto fare di meglio, ma dobbiamo essere realistici: nelle condizioni attuali, lottare per la vittoria è impossibile.”