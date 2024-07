Formula 1 | Hill scommette sulla vittoria di Norris in Ungheria

Formula 1 Norris GP Ungheria – Nonostante le sconfitte incassate nell’ultimo triple-header che ha compreso le trasferte di Spagna, Austria e Gran Bretagna, Damon Hill ha scommesso su Lando Norris per il prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo l’ex pilota inglese, la crisi tecnica che sta vivendo la Red Bull – unita alla crescita mostrata dalla MCL38 nelle ultime settimane – potrebbe consentire al portacolori della McLaren di ottenere il gradino più alto del podio all’Hungaroring, tracciato che sulla carta dovrebbe ben sposarsi con le caratteristiche della vettura firmata da Rob Marshall.

Un risultato utile non solo per risollevare il morale dopo le ultime settimane, ma anche per tenersi sulla coda di Max Verstappen nella classifica del mondiale Piloti. Norris, ricordiamo, lo scorso anno a Budapest ha ottenuto il secondo posto proprio alle spalle del tre volte iridato della Red Bull.

Hill, Norris favorito in Ungheria

“La Red Bull sta vivendo un momento di parziale crisi, mentre la McLaren potrà rivelarsi parecchio competitiva all’Hungaroring. Onestamente punterei su una loro doppietta con Max Verstappen sul terzo gradino del podio. Vincerà Lando Norris, dal mio punto di vista, mentre Oscar Piastri potrà giocarsi delle buone chance. Non è chiaro se la Mercedes funzionerà anche in Ungheria, ma se dovesse accadere tutte le scommesse sono aperte”.