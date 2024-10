F1 | Colapinto incerto sul futuro: “E’ tutto molto complicato”

Franco Colapinto ammette di essere ancora senza un posto a tempo pieno in Formula 1 per il 2025. Prima che la Williams licenziasse Logan Sargeant, il 21enne argentino era piuttosto sconosciuto. Ma dopo le impressionanti prestazioni al debutto a Monza, Baku e Singapore, ora si parla molto dell’ex pilota F2 al punto che ci si chiede se il prossimo anno sarà in griglia a tempo pieno.

Tuttavia, con Carlos Sainz che passerà alla Williams e la Sauber, di proprietà di Audi che non sembra intenzionata ad accettare l’offerta di prestito del capo della Williams James Vowles, le possibilità per Colapinto sono molto scarse.

“Sono sicuro che ci saranno cose buone in futuro, ma al momento non lo so, perché è tutto molto complicato -ha dichiarato a Corazon de F1- in questo momento sono concentrato su quest’anno, su quello che devo fare e su quello che vuole la squadra. Negli anni a venire, arriveranno cose buone. Mi sto godendo il momento, è un’opportunità unica che ho e sto lavorando per migliorare”.

Quando gli è stato chiesto quando potrebbe arrivare la sua prossima opportunità in F1 dopo il finale di stagione di Abu Dhabi, ha aggiunto: “Mi viene chiesto del mio futuro tutto il tempo, ma non me ne frega niente. Non ho idea di cosa farò. Non ci sto pensando e non è qualcosa che ho in mente in questo momento. La verità è che sono ansioso di dimostrare che sono qui per restare e che merito un posto per gli anni a venire. Ma sono concentrato solo su ciò che resta di quest’anno e sull’opportunità che ho”.

