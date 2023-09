F1 | Williams, Albon moderatamente soddisfatto dopo il venerdì a Monza

F1 GP Italia Williams – Alexander Albon e Logan Sargeant moderatamente ottimisti al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il thailandese della Williams, settimo nelle libere di ieri, è riuscito a creare un buon feeling con la monoposto, mostrando un passo tutto sommato al livello con i competitor. Una condizione importante, attesa prima del week-end, che la squadra cercherà di confermare anche nelle manche odierne. Bene anche il pilota statunitense, il quale si è posto come obiettivo per la qualifica l’ingresso in Q2.

“L’assetto a basso carico aerodinamico è particolarmente difficile e credo che non sia positivo per nessuno”, ha affermato il thailandese della Williams. “Ad ogni modo però la vettura va bene. Stiamo svolgendo un programma alternativo e vogliamo capire la gomma media per la Q2 di domani, poiché il nostro obiettivo è quello di accedere in Q3. Sento diversi problemi con la vettura, ma niente che non si possa affrontare. Li esamineremo e cercheremo di trovare il bandolo della matassa. L’importante sarà quello di ritrovarsi nella mischia. Per le FP3 dobbiamo valutare e vedere cosa stanno facendo le altre squadre. Tutto ciò ci aiuterà a capire su cosa concentrarci”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Correre con una vettura a basso carico aerodinamico è stato particolarmente complesso, ma abbiamo del tempo per mettere a posto l’intera situazione. Non credo che siamo troppo lontani dal nostro obiettivo, ma dobbiamo lavorare per compiere un passo in avanti. In qualifica bisognerà evitare il solito caos di Monza. Voglio mettere le gomme nella giusta finestra di utilizzo e ottenere dei buoni giri. Speriamo che tutto ciò ci consenta di andare avanti. L’obiettivo domani sarà passare in Q2, poi si vedrà”.