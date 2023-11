F1 | Albon e Sargeant lottano ma chiudono il GP di Las Vegas fuori dalla zona punti

F1 GP Las Vegas Williams – Delusione per Alexander Albon e Logan Sargeant alla fine dell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa dell’entrata in scena del secondo regime di Safety Car, i due portacolori della Williams non sono riusciti a seguire con successo la strategia prefissata con la squadra (una sosta con gestione delle gomme hard nella parte conclusiva della gara), aspetto che li ha portati a chiudere in 12° e 16° posizione. Un risultato certamente negativo che non rende merito al passo mostrato dalla FW45 nel fine settimana in Nevada.

“Oggi ho sofferto parecchio il graining”, ha affermato il thailandese. “E’ stata una gara difficile e l’entrata in scena della seconda Safety Car non ci ha per niente aiutato. E’ una di quelle corse che dovremo rivedere. Ad un certo punto sentivo di poter gestire la corsa, ma le battaglie conclusive con gomme vecchie hanno di fatto stroncato qualunque possibilità. Ci sono alcuni aspetti da raccogliere, ovviamente, ma alla fine il risultati non è soddisfacente. E’ frustrante chiudere questo fine settimana senza alcun punto”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Onestamente non credo che oggi abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Dopo la prima tornata di gara occupavamo la quinta e la sesta posizione, il che era l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Il primo stint è andato bene, tutto sommato, ma poi le vetture più veloci hanno cominciato a farsi strada verso il vertice della classifica. Abbiamo seguito la strategia e puntato sulla hard, con l’obiettivo di arrivare fino alla fine, ma la safety car ha distrutto tutte le nostre possibilità. Non c’erano altre possibilità e nella situazione in cui eravamo non potevamo rientrare per un set nuovo di pneumatici. Altri lo hanno fatto e sono stati avvantaggiati, mentre noi ci siamo dovuti difendere nel miglior modo possibile. Il week-end non è andato male e in generale abbiamo massimizzato il potenziale della vettura, peccato che siamo stati un pizzico sfortunati”.