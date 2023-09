Formula 1 | Haas, a Monza la peggiore gara della stagione

Formula 1 GP Italia Haas – Domenica disastrosa per la Haas a Monza, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Italia di Formula 1. Nonostante i buoni riscontri raccolti nelle libere di sabato mattina, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen non sono riusciti a fare meglio della 17° e 18° posizione in gara, faticando e non poco non solo in termini di ritmo, ma anche di gestione degli pneumatici. Un passaggio a vuoto pesante, per certi versi inatteso prima del week-end, che dovrà spingere la squadra a lavorare in vista della parte conclusiva di questo campionato.

“Quella di Monza è stata probabilmente la peggiore gara della stagione”, ha affermato il pilota danese. “Non avevamo ritmo e le gomme andavano in pezzi. In poche parole non avevamo un equilibrio sufficiente e dopo questa performance direi che abbiamo una collina molto ripida da scalare se vogliamo migliorare. C’è stata tanta confusione perchè dopo le prove libere 3 eravamo in settima posizione, mentre in gara siamo stati lenti con grande margine rispetto ai nostri concorrenti. Non c’era ritmo e dobbiamo capire il perchè, così da invertire la rotta”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “La partenza è stata praticamente l’unica cosa positiva della corsa ad essere onesti. L’unico momento di divertimento dopo un lavoro molto duro. Non avevamo prestazionE, né equilibrio, né una buona gestione o durata degli pneumatici. E’ stata molto dura e francamente questo week-end non meritavamo di chiudere all’interno della zona punti. Zandvoort, dove siamo andati bene, è una pista ad alta deportanza come Singapore. Una condizione che spero potrà aiutarci a riprendere il percorso perso qui in Italia. Vogliamo tornare ad essere competitivi almeno per le posizioni a centro-gruppo”.