F1 | Racing Bulls, gli aggiornamenti non funzionano nel GP di Spagna

C’è delusione in casa Racing Bulls per il risultato più che negativo del Gran Premio di Spagna. Le due VCARB01 di Ricciardo e Tsunoda hanno faticato per tutto il weekend, nonostante il corposo aggiornamento installato e che evidentemente, almeno finora, non ha dato i frutti sperati. L’australiano è stato il migliore dei due piloti del team di Faenza, chiudendo in quindicesima posizione, mentre il nipponico ha concluso il suo weekend complicato al diciannovesimo posto. Tanto da lavorare dunque su una monoposto comunque competitiva fino a questo weekend, sicuramente il peggiore della stagione per diversi motivi.

“È ovviamente deludente finire così, ma sono contento della mia gara e di come abbiamo gestito la squadra con le due soste – ha detto Ricciardo. Credo che ieri mi sia mancato solo qualcosa in qualifica, ma onestamente oggi sento di aver sfruttato al massimo la vettura con una buona gara. Abbiamo gestito le gomme e spinto quando serviva, quindi, purtroppo, credo che non abbiamo avuto molto da mostrare in questo fine settimana. C’è sicuramente molto da imparare da weekend come questo. Ci sono delle cose positive e altre cose su cui dobbiamo lavorare, perché sembra che ci manchi qualcosa con il nuovo pacchetto. Avremo poco tempo, quindi ci lavoreremo stasera, cercando di capire meglio in vista della gara in Austria della prossima settimana”.

“È stata una gara difficile, in cui ho faticato molto – ha ammesso Tsunoda. La gestione della vettura non è stata certo facile e non mi sentivo a mio agio come al solito. C’era qualcosa che non andava e analizzeremo tutto quello che è successo per capire cosa non ha funzionato bene, così da tornare più forti in Austria”.