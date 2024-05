Formula 1 | GP Monaco doloroso per le Haas di Hulkenberg e Magnussen

Formula 1 Haas GP Monaco – E’ durato appena 500 metri il Gran Premio di Monaco per le Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. I due piloti della scuderia statunitense, scattati dalla pit lane per un’irregolarità tecnica riscontrata sul DRS al termine della qualifica, sono rimasti coinvolti in un maxi incidente dopo curva 1 con la Red Bull di Sergio Perez, accusando danni importanti ad entrambe le monoposto. Un epilogo amaro che costringerà la compagine di Ayao Komatsu ad un lavoro extra sui conteggi del budget cap (Haas dovrà produrre nuove parti già prima del prossimo appuntamento in Canada):

Hulkenberg amareggiato dopo il GP Monaco

“Sono deluso e un pò demoralizzato, visto che la mia gara a Monaco è durata appena 500 metri. Entrambe le vetture sono rimaste coinvolte in un incidente al via e questo per la squadra non è stato affatto ideale. Anche perchè, nel mio caso, sono rimasto coinvolto in maniera indiretta nel contatto tra Kevin e Checo. Forse il primo è stato un pò troppo ottimista, ma anche il secondo avrebbe dovuto vedere la vettura al suo fianco. E’ andata così, pazienza. Di certo il risultato del fine settimana è stato parecchio sfortunato”.

Magnussen subito fuori per un contatto con Perez

“Mi sono affiancato a Perez fin dall’uscita di curva 1 e ho provato a mettermi accanto a lui con l’intera macchina nella salita verso curva 3. Alla fine, però, mi sono ritrovato contro il muro e non ho potuto fare granché per evitare il contatto. Non so se mi ha visto, ma io non posso scomparire all’improvviso in quel frangente. Un incidente di questo tipo è frustrante, anche perchè ha coinvolto anche l’altra vettura di Nico, e inoltre ci costerà una fortuna in parti di ricambio e creazione di nuove componenti. Un lavoro per la squadra enorme”.