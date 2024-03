F1 | GP Bahrain, Perez completa la festa Red Bull a Sakhir

Non poteva esserci un inizio migliore per la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes è infatti partita come meglio non poteva nella nuova stagione firmando la doppietta nella gara inaugurale in Bahrain. Se ormai la vittoria di Max Verstappen non fa più notizia, ottenuta come sempre dominando la concorrenza, merita una sottolineatura la rimonta di Sergio Perez.

Dopo una qualifica difficile, che lo ha visto concludere il venerdì di Sakhir solamente al quinto posto costringendolo a partire dalla terza fila, il messicano è stato protagonista di un’ottima rimonta che lo ha portato fino alla seconda posizione. Anche se il distacco nei confronti del compagno di squadra non è stato certamente agevole, come si evince dagli oltre ventuno secondi accumulati in 57 giri. Ma per Perez era doveroso partire con il piede giusto nel 2024 dopo le difficoltà riscontrate nell’ultima stagione.

“Penso che sia stato il massimo risultato che potevamo ottenere, è stata una gara difficile per la gestione delle gomme – ha dichiarato Perez al termine della corsa – Dalla gara di questa sera impareremo molto per il prosieguo del campionato”.

Il messicano, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Abbiamo avuto problemi a cambiare mescole, problemi di scivolamento e poi abbiamo avuto anche una problematica relativa al motore. Stasera analizzeremo tutto per garantirci che a Jeddah possa essere tutto a posto”.