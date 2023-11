F1 | Sainz a muro nelle seconde libere di Abu Dhabi: l’analisi [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi Sainz – Vi riportiamo l’incidente di Carlos Sainz nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo, dopo poche tornate, ha perso il controllo in uscita da curva 2, finendo violentemente contro le barriere.

Un episodio che non ha solo provocato diversi danni alla monoposto, ma anche non gli ha permesso di girare e di effettuare la classica raccolta dati in ottica gara. Una condizione che lo costringerò a recuperare il tempo perso nelle libere 3 di domani mattina. Appuntamento alle 11.30 per la terza e ultima sessione di libere, la quale servirà a piloti e squadra per preparasi all’ultima qualifica della stagione che scatterà alle 15.00 ora italiana.